"Lascio oggi, dopo più di trent'anni, la titolarità e la carica di presidente del Milan. Lo faccio con dolore e commozione, ma con la consapevolezza che il calcio moderno, per competere ai massimi livelli europei e mondiali, necessita di investimenti e risorse che una singola famiglia non è più in grado di sostenere". Al termine delle trattative per il closing Silvio Berlusconi ha lasciato a Yonghong Li la proprietà del Milan. Sono passati oltre trentun anni da quel 20 febbraio 1986 nel quale comprò i rossoneri. Trentun anni e ventinove trofei: il primo lo scudetto del 1987/88, l'ultimo la Supercoppa italiana 2016.

Ecco in una timeline tutte le vittorie del Milan durante la presidenza Berlusconi: