I soldi del Milan e il derby d'Oltreoceano. La domenica nel pallone

SAMPDORIA-FIORENTINA

(domenica ore 12.30, arbitro Russo di Nola)

Nelle ultime nove partite la Sampdoria ha perso solamente in casa contro la Juventus. Lunedì sera si è concessa la soddisfazione di battere l'Inter a San Siro, mettendo in vetrina il nuovo che avanza (Schick) e l'usato rigenerato (Quagliarella). Giampaolo sta dimostrando ancora una volta che, se gli lasciano il tempo, sa costruire squadre. Per la Samp ce n'è voluto di più, dopo la rivoluzione estiva. La Fiorentina l'aveva inserito nella rosa del dopo Sousa, ma dovrà farsene una ragione perché il tecnico ha appena firmato fino al 2020.