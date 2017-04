EMPOLI-PESCARA

(sabato ore 15, arbitro Tagliavento di Terni)

L'Empoli arriva da sette sconfitte consecutive e ha raccolto la miseria di cinque punti in undici partite del girone di ritorno. In altri tempi Martusciello sarebbe già stato fantozzianamente crocefisso in sala mensa, ha mantenuto il posto per la pochezza di chi insegue. Ma una serie simile ha finito per alimentare le speranze del Crotone, distante appena cinque punti, meglio darsi una mossa. Sempre che Zeman sia d'accordo.