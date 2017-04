TORINO-UDINESE

(domenica ore 12.30, arbitro Ghersini di Genova)

Tra passaggi a vuoto e parate salvarisultato, Joe Hart è entrato nel cuore dei tifosi del Torino. E' venuto in prestito in Italia per un anno, difficilmente resterà dalle nostre parti. Il ricordo sarà comunque buono, per professionalità e capacità di calarsi in un ambiente totalmente “altro” rispetto alla Premier. Sul fronte opposto Simone Scuffet. Quattro campionati fa era il fenomeno emergente, messo tra i pali dell'Udinese neppure 18enne e subito entrato in ottica azzurra. Nell'estate 2014 lo avrebbe voluto l'Atletico Madrid, la famiglia disse no e il ragazzo sparì. La passata stagione era in porta nel Como, adesso è in campo per l'infortunio di Karnezis. E deve fare i conti con l'astro nascente Meret, altro prodotto Udinese, ora in prestito alla Spal.