SASSUOLO-LAZIO

(sabato ore 18, arbitro Giacomelli di Trieste)

Lo hanno tagliato fuori dai giochi per la conferma di Tavecchio alla presidenza Figc, gli hanno riso in faccia quando ha provato a resistere come consigliere federale (decaduto), lo hanno messo in un angolo le big della Lega Serie A e gli hanno voltato le spalle quando ha cercato uno strapuntino al comando della Serie B. Non sono stati giorni di gloria per Claudio Lotito, meglio dedicare le future energie alla Lazio. La trasferta con il Sassuolo per restare in zona Europa e mercoledì il ritorno di semifinale di Coppa Italia per beffare la Roma.