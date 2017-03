I coltelli di Firenze e gli affanni di Lotito. La domenica nel pallone

EMPOLI-NAPOLI

(domenica ore 12.30, arbitro Damato di Barletta)

Dici Empoli-Napoli e dici Sarri. E' stato il tecnico che ha fatto divertire i tifosi toscani, prima di salutare per andare a Napoli; è stata la persona che ha consigliato Giampaolo come suo successore, con abbondanti ragioni. Oggi l'Empoli si trascina stancamente con Martusciello, con 22 punti – in altri tempi – sarebbe stato ben più indietro in classifica. Il Napoli è ripartito dopo l'eliminazione in Champions, la trasferta toscana è considerato l'antipasto al doppio confronto casalingo con la Juventus (campionato e semifinale di Coppa Italia in quattro giorni), ben più gustoso.