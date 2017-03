Bici in Riviera. I numeri della Milano-Sanremo

108

Sabato 18 marzo si correrà la 108esima edizione della Milano- Sanremo. Gli italiani finora hanno vinto in 50 occasioni. L’ultimo successo tricolore è però lontano 11 anni. Era il 2006 e ad arrivare a braccia alzate fu Pippo Pozzato.

700 lire

Quando nel 1907 Lucien Petit- Breton e Giovanni Gerbi si ritrovarono a due chilometri dal traguardo con Gustave Garrigou, capirono che non avrebbero mai potuto vincere. Il francese era corridore molto veloce, imbattibile in un arrivo a tre. Fu così che il Diavolo rosso si avvicinò a Petit-Breton e gli propose un patto: avrebbe ostacolato il terzo incomodo e poi avrebbero diviso i premi conquistati. Petit-Breton scattò, Gerbi si attaccò alla maglia di Garrigou che non poté far altro che arrivare secondo. Il premio di 1.400 lire fu diviso.

7

Le vittorie di Eddy Merckx, il plurivincitore della Classicissima.

2.406

I secondi che aspettò nel 1910 Eugène Christophe per vedere arrivare il secondo. Luigi Ganna però fu squalificato per essersi fatto trainare da una macchina per diversi chilometri. Alle spalle del francese fu classificato Giovanni Cocchi giunto a Sanremo a un’ora e un minuto, il distacco maggiore della storia. Dei 64 partenti arrivarono in 7. Si corse la maggior parte del percorso sotto la neve.

1982

L’anno dell’inserimento della Cipressa, ultima grande novità nel percorso, cambiato poco in cent’anni di storia.