TORINO-INTER

(sabato ore 18, arbitro Banti di Livorno)

Da Belotti-Immobile a Belotti-Icardi, apprezzatissimi nei club e dai destini opposti in Nazionale. Se l'attaccante del Torino è punto fisso per Ventura nell'Italia, Bauza continua a ignorare quello dell'Inter per l'Argentina. E parliamo di un ct che tra i convocabili mette addirittura Ezequiel Schelotto: uno dei tanti errori dell'Inter, uno che ha esordito in azzurro salvo poi dire in seguito di essersi sempre sentito argentino, oggi a svernare nello Sporting, in Portogallo. Icardi guarda avanti e se ne frega bellamente: cinque gol nelle ultime tre partite consolano assai e avvicinano la vetta di Belotti (22 reti contro le 20 del nerazzurro). L'Inter insegue punti per l'Europa, il Torino galleggia senza più obiettivi. Sarà una delle chiavi del match.