SASSUOLO-BOLOGNA

(domenica ore 12.30, arbitro Valeri di Roma)

Riforma campionati/1 Con verdetti decisi da tempo (specie in zona retrocessione), occorrerebbe un bel dimagrimento della serie A. Vedremo, con poca fiducia. Nel frattempo i giocatori del Bologna, senza più obiettivi sul campo, li cercano all'esterno: quattro pizzicati a notte fonda in discoteca e, per reazione moralistica, perbenismo pallonaro in servizio permanente effettivo. E uno si meraviglia se sono arrivate cinque sconfitte, e due pareggi, nelle ultime sette partite.