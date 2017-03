Atalanta vista Champions e l'Inter col sogno Conte. La domenica nel pallone

ATALANTA-FIORENTINA

(domenica ore 12.30, arbitro Guida di Torre Annunziata)

A Bergamo i tifosi sono andati in massa all'aeroporto per attendere la squadra tornata vincitrice da Napoli (foto). A Firenze hanno disertato lo stadio nel posticipo con il Torino e quelli che c'erano hanno riversato cori e insulti senza risparmiare nessuno. Basti questo per dare la dimensione del confronto: Atalanta con vista Champions e Fiorentina in un limbo che durerà fino a fine campionato.