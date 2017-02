Rassegnazione e mugugni. Quello che c'è da sapere su Fiorentina-Torino

FIORENTINA-TORINO

(lunedì ore 20.45, arbitro Giacomelli di Trieste)

La Fiorentina ha trovato il modo più imbarazzante per farsi eliminare dall'Europa: aveva vinto di misura con (parecchia) fortuna a Moenchengladbach, è riuscita a incassare quattro gol in casa tra il 44' del primo tempo e il 15' della ripresa, dopo essere andata avanti di due reti. Fosse successo da altre parti, i tifosi avrebbero atteso la squadra fino all'alba. A Firenze paiono rassegnati, contano i giorni che li separano dall'addio di Sousa. Anche il Torino non è messo benissimo: una sola vittoria nel girone di ritorno (sul Pescara ancora di Oddo, incassando comunque tre gol) e mugugni assortiti a ogni livello. Uno scontro titanico tra opposte debolezze.