BOLOGNA-INTER

(domenica ore 12.30, arbitro Mazzoleni di Bergamo)

Pioli, come allenatore, è nato a Bologna: uno scudetto Allievi nel 2001 e i primi elogi. Questi, oggi, si sono moltiplicati. Aiutano i risultati e aiuta il fatto di ritrovarsi all'Inter, dove il senso delle dimensioni non trova mai una via di mezzo. I nerazzurri hanno ripreso il cammino interrotto dalla Juventus e possono continuare a Bologna, dove le sconfitte (almeno) fanno notizia: l'1-7 incassato dal Napoli, lo 0-1 preso dal Milan in 11 contro 9 e l'1-3 di Genova contro la Sampdoria, con tre reti avversarie nel giro di 6 minuti, dopo essere stati in vantaggio.