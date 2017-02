ATALANTA-CROTONE

(sabato ore 18, arbitro Banti di Livorno)

Non perde un colpo la gioiosa macchina da guerra di Gasperini. Nell'ultimo turno nessun problema per l'Atalanta a Palermo, Lazio superata e Inter raggiunta al quarto posto, con vista Europa. A segno anche Cristante, uno cresciuto nel Milan e dal Milan frettolosamente ceduto al Benfica. Non hanno creduto in lui gli stessi portoghesi, poi il Palermo e il Pescara, dove era finito in prestito: considerato un mediocre ancor prima di compiere 22 anni. Ora Gasperini lo sta (ri)tirando a lucido a dimostrazione di come, nella vita, gli incontri con chi ti sappia valorizzare siano sempre decisivi.