CROTONE-ROMA

(domenica ore 12.30, arbitro Russo di Nola)

E' stata una settimana istruttiva, in cui il calcio si è messo in coda alla politica per toni (violenti) e contenuti (bassi). L'ultimo è stato Nainggolan, beccato come un assessore Berdini qualunque: “Odio la Juventus”, ha detto a un tifoso - che ovviamente riprendeva -, giusto per svelenire il clima. Quando i bianconeri sono passati da Crotone è stata una festa, nonostante la sconfitta: un trionfo di selfie e richieste di autografi. Difficilmente la Roma troverà simile accoglienza.