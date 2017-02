Cosa farà la Fiorentina da grande?

Fiorentina - Udinese

(sabato ore 20.45, arbitro Mariani di Aprilia)

E' una fase un po' così per la Fiorentina, deve decidere che cosa voglia fare da grande. Come il suo primo tifoso, Matteo Renzi. Sembrava aver sollevato il capo, glielo ha rimesso sotto terra la Roma, nel risultato e con la prestazione. Un 4-0 che ha chiuso il cerchio, visto che l'ultima sconfitta viola era sempre stata all'Olimpico e sempre fragorosa (un 3-1 preso dalla Lazio). La Fiorentina resta ai margini del campionato, la condizione peggiore per una squadra.