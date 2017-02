Contro la Fiorentina Spalletti va alla ricerca di nuove certezze

Prima la sconfitta in trasferta con la Sampdoria, quindi un mercato che ha portato il malconcio Grenier come rinforzo e visto Gerson (avessi detto…) far sfumare un affare da 20 milioni per il rifiuto di trasferirsi al Lille, quindi la bocciatura del progetto per il nuovo stadio: non sono stati grandi giorni per la Roma. Martedì sera Spalletti (ore 20.45, arbitro Irrati di Pistoia) va in cerca di nuova fiducia in un insolito martedì. Avrà da fare contro la Fiorentina, non bella magari, ma quanto mai concreta.