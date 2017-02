Il derby d'Italia nel segno di Higuain e Icardi

MILAN-SAMPDORIA

(domenica ore 12.30, arbitro Guida di Torre Annunziata)

Milan ridotto ai minimi termini, dopo una serie notevole di infortuni. Siamo al punto che in difesa dovrebbe giocare titolare Leonel Vangioni, uno arrivato a parametro zero, subito ignorato e finora utilizzato per 21 minuti. Un 2017 povero di soddisfazioni e totalmente privo di carne, a leggere Rep.: ci sarebbe anche il regime alimentare vegano imposto da Montella alla base della crisi, motivo in più per i tifosi per recarsi in macelleria. Di fronte una Sampdoria tornata tosta, chiedere alla Roma per informazioni.