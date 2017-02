C'è Napoli-Bologna, con Pavoletti destinato a ereditare il ruolo di Gabbiadini

BOLOGNA-NAPOLI

(sabato ore 20.45, arbitro Massa di Imperia)

Domenica il Napoli ha mancato l'opportunità di raggiungere la Roma al secondo posto e lo ha fatto nella maniera più inaspettata, pareggiando in casa con il Palermo. Vero che i siciliani hanno eretto barriere che pure Donald Trump si sogna ma, se aspiri a qualcosa di importante, non devi badare a questi particolari. Tra i convocati torna Milik, dopo l'infortunio al ginocchio, e per Pavoletti, rinforzo di gennaio, si profila già un futuro alla Gabbiadini: poche partite, tanta panchina e, magari, un addio al veleno tra qualche tempo.