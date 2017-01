Torino-Atalanta

(domenica ore 12.30, arbitro Damato di Barletta)

Gagliardini e Caldara già venduti, Kessie e Grassi che lo saranno. L'Atalanta genera talenti e incassi soldi, Gasperini prepara il futuro: domenica ha buttato in campo dall'inizio due classe 1999 (Melegoni e Bastoni), come mai si era visto quest'anno in Europa. Resta un grande rimpianto, quel Belotti bocciato a 13 anni dagli osservatori nerazzurri – nessuno è perfetto – e oggi futuro capitale del Torino. Il centravanti mancava nell'ultima turno a Bologna e si è visto, granata mai in partita. Ma, a dire il vero, è tutto il 2017 che va avanti così, senza vittorie.