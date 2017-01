Napoli-Samp è la sfida tra i cineasti Ferrero e De Laurentiis

EMPOLI-PALERMO

(sabato ore 18, arbitro Valeri di Roma)



Zamparini aveva promesso fuochi d'artificio al mercato di gennaio. Al momento si accontenta di Stefan Silva, cileno naturalizzato svedese, punta da 7 gol in 30 partite con il Sundsvall. Molto dipende dalla trasferta di Empoli: se il Palermo vince, avvicina il terzultimo posto a un punto soltanto. Allora il presidente potrebbe veramente imporre il cambio di marcia nelle trattative.

NAPOLI-SAMPDORIA

(sabato ore 20.45, arbitro Di Bello di Brindisi)



In comune Maurizio Sarri e Marco Giampaolo hanno l'Empoli (fu il primo a suggerire il secondo nell'estate 2015 come suo sostituto), il culto del lavoro, la scarsa propensione al sorriso e due presidenti che amano la spettacolarità, e non solo perché De Laurentiis e Ferrero lavorano nel cinema. Obiettivi diversi oggi, con Napoli e Sampdoria, ma chissà che un giorno Giampaolo non arrivi a lottare per qualcosa in più della semplice salvezza.