Il Censis e l'Italia percepita

Ma che Italia ci hanno raccontato? Quale paese ci mostrano televisioni e giornali? A leggere le analisi che il Censis ha presentato ieri nel suo rapporto, c’è da restare sbalorditi. “La ripresa c’è, l’industria va” e questo ormai è assodato. La quota dell’Italia sull’export manifatturiero del mondo è oggi del 3,4 per cento, con assoluti primati in alcuni comparti (materiali da costruzione in terracotta, cuoio lavorato, prodotti da forno, calzature, mobili, macchinari). E aumenta anche il numero delle aziende esportatrici....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.