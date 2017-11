La scelta di Dibba

Non era mai successo prima. Almeno non a un uomo. Rinunciare (“per adesso”, ma c’è qualcosa nella vita che non sia per adesso?) a una rielezione sicura, a una vita politica in tranquilla ascesa dentro una quasi giovinezza scanzonata. Anche se fosse una tattica, non esistono precedenti. Alessandro Di Battista, che nei suoi Diari raccontava di avere scoperto il problema delle favelas brasiliane ma anche la soluzione al problema delle favelas brasiliane, ha da qualche mese scoperto che cosa significa...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.