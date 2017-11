Louis C. K. e le altre stelle cadenti messe alla gogna

Le stelle cadono, carriere di grandi attori o commediografi come Spacey e Louis C. K. finiscono nella palta, il mondo dello showbiz, della comunicazione e della cultura (caso Wieseltier) è in subbuglio, scricchiolano governi, predicatori cristiani e giudici moralisti duri e puri come il repubblicano Roy Moore devono rinunciare alla candidatura al Senato, i democratici e liberal americani hanno avuto e hanno la loro parte in commedia, non si parla d’altro nei giornali in tv nei social nei convivi amicali,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.