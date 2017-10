Kevin Spacey non aveva mai dichiarato di essere omosessuale, anzi si era sempre opposto a questa intrusione nella sua vita privata, ma dopo l’intervista di Anthony Rapp, attore che ha raccontato in un’intervista che “Spacey provò a sedurmi”, quando Rapp aveva quattordici anni, Spacey, ora cinquantotto anni e allora ventisei, ha detto: sono gay. E ha chiesto scusa per una vicenda che dice di non ricordare, ma che gli ha fatto orrore. Un giovane uomo di ventisei anni, ondeggiante per...

