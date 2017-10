Guerra tra i sessi? Aridatece le belle zuffe di una volta

Alla fine dei Settanta, quando la voglia di leggerezza iniziava a farsi sentire e Luca Goldoni ironizzava sui litigi fra damazze e parrucchieri come degli unici degni di nota nella guerra dei sessi, all’epoca ancora fermi a quota due e definibili come tali senza il rischio di finire davanti a un tribunale come potrebbe accadere a breve nell’Inghilterra della querula follia gender-neutral, la baruffa aveva un che di garbato anche in televisione e, incredibilmente, a dispetto dei cortei rabbiosi a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.