Cosa hackeriamo stasera a cena?

Ora. Ci sono due possibili reazioni davanti a questo consiglio culinario. La prima: “Ingegnoso!”. La seconda: “Questa è un’idiozia!”. Se la vostra reazione è stata la prima, avete un problema.

A tutti sarà capitato, scorrendo Facebook, di vedere video che promettono di insegnare agli sprovveduti “I 35 metodi che non avete mai immaginato per usare una graffetta”, oppure: “Come dividere il tuorlo dell’uovo dall’albume in quindici semplici mosse”. Io ne avrò guardati migliaia. In inglese si chiamano life hack e vanno di moda da molto tempo. Hack ha la stessa derivazione di hacker, ma qui non c’è un’implicazione negativa. Hackerare vuol dire trovare trucchi, scorciatoie, soluzioni veloci ai problemi (informatici), e dunque hackerare la propria vita significa trovare nuovi modi per renderla più efficiente.

Il termine life hack è stato coniato nel 2004 dal giornalista tech Danny O'Brien per descrivere gli espedienti estremi (e spesso penosi) che i programmatori della Silicon Valley sempre a corto di tempo usano per essere più produttivi, ed è immediatamente esploso. I life hack sono diventati food hack quando si parla di cibo, home hack quando si parla di arredamento della casa, giù giù fino ai video che ci appaiono tutti i giorni su Facebook su come piegare gli appendiabiti per farne segnalibri.