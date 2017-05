M. lavora 50 ore a settimana, minuto più minuto meno, e non ha giorni liberi. Si tratta di lavoro a tempo pieno e multifunzionale - qualcuno ha pure calcolato che vale almeno 3.000 euro al mese - e tuttavia non genera alcuna forma di retribuzione né di contribuzione. Se M. si ammala deve comunque lavorare perché ha la responsabilità di altre persone sulle spalle. Questa residua forma di schiavismo, che si perpetua solo perché M. non ha cuore di ribellarsi, produce altri due effetti deleteri. Uno sull'economia nazionale, visto che il lavoro senza retribuzione né contribuzione non genera alcun effetto sul prodotto interno lordo. L'altro su M., che spesso si vergogna quando le chiedono che lavoro faccia perché non sa come deve rispondere. Cinquanta ore a settimana di fatica vera non le danno il diritto di essere chiamata lavoratrice in Italia. Le chiamano casalinghe. M. ha tanti nomi. Due di questi sono Mamma e Moglie.