I tedeschi del Mediterraneo

Chi fosse alla ricerca di evidenze che smentiscano i più vieti luoghi comuni sull'indolenza dei paesi mediterranei dovrebbe semplicemente sfogliare le ultime previsioni di primavera della Commissione Ue e osservare i numeri di Malta. La piccola isola ha un livello di crescita imbarazzante persino per i più dotati campioni europei, un tasso di disoccupazione al lumicino, un surplus fiscale, che significa che ogni anno il governo spende meno di quanto incassa, un debito pubblico sotto i livelli di Maastricht e un attivo di conto corrente migliore di quello tedesco. In effetti i numeri di Malta sono persino migliori di quelli tedeschi e di tanto nord Europa. Viene il dubbio che laggiù, fra la Sicilia e il Nord Africa, sia sorto inosservato un'avamposto dell'Europa che sognamo: quella che funziona. Almeno dell'Europa economica. Malta guida la riscossa del Sud. Ma siccome è del Sud non l'ha detto a nessuno.