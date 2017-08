Roma. In Italia ultimamente vengono messi in discussione persino i vaccini, figurarsi se è possibile discutere serenamente degli Organismi geneticamente modificati (Ogm) sulla base delle evidenze scientifiche. Ogni volta che se ne parla si fanno sentire due campane, una a favore e una contro, e si dice che “la comunità scientifica è divisa”. In realtà tra gli scienziati c’è molta concordia, la divisione è tutta nella comunità scientifica. Qualche tempo fa il Pew Research Center, importante istituto demoscopico statunitense, fece...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.