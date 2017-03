Space X è rientrato ieri sulla Terra, atterrando al largo della Bassa California, in Messico. Il razzo della società di Elon Musk ha lasciato la Stazione Spaziale Internazionale e viaggiato per cinque ore prima di toccare le acque terrestri, carico di 2.500 chili di campioni scientifici pronti per essere analizzati dalla Nasa.