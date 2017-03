Wellcome Image Awards 2017, ecco le migliori foto scientifiche dell’anno

Il Wellcome Image Awards è un premio fotografico che celebra l’aspetto più accattivante della scienza, della medicina e della vita: la sua “bellezza artistica” . Giunta al ventesimo anniversario, la competizione organizzata dall'omonima fondazione premia i creatori "delle immagini più informative, sorprendenti e tecnicamente eccellenti" tra quelle recentemente acquisite nella collezione delle Wellcome Images. I giudici sono esperti di medicina e comunicazione della scienza. I vincitori di quest'anno saranno presentati il 15 marzo 2017 tra le fotografie selezionate. Le immagini saranno anche in tour a partire dal 16 marzo in esposizioni multiple che si terranno in contemporanea nel Regno Unito, in Africa e nel resto d’Europa.