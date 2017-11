I maschi sono in continuo mutamento, nelle specie. E’ tutta colpa dell’irrequietezza di chi deve correre incessantemente dietro femmine in fuga anche quando non fanno altro che aspettare, disponibili solo all’apparenza per il migliore il più forte il più bello il più gradito il più carogna, fate voi ce n’è per tutti i gusti, in natura e pure all’interno della nostra stessa specie di homo sapiens. Strano destino, il nostro di maschi, racchiuso nella struttura molecolare del Dna. I due...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.