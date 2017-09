Ad Anzio tre casi di Chikungunya. Cos'è e come si trasmette

E dopo la malaria arrivò la Chikungunya. In tempi di allarmismo sanitario non c'è niente di meglio, per agitare ulteriormente le persone (e rinfocolare una certa propaganda), che una malattia dal nome esotico. Così c'è da scommettere che, dopo il comunicato dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’INMI Spallanzani, le reazioni non tarderanno ad arrivare. Nel frattempo, per evitare contagi, sono state sospese le donazioni di sangue nell'area colpita, sono state attuate le misure di disinfestazione, ed è stata avviata la sorveglianza di nuovi casi e della zanzara tigre per cercare di approfondire le caratteristiche del vettore e la sua concentrazione nell'area.

Cosa sappiamo. Tre casi di Chikungunya sono stati identificati nella zona di Anzio. I pazienti hanno riferito che i sintomi sono comparsi ad agosto e nessuno dei tre aveva viaggiato all’estero nei 15 giorni precedenti. Secondo l'Iss e l'Inmi l'ipotesi più verosimile è che le tre persone coinvolte si siano infettate nella zona in cui vivono. In ogni caso, sottolineano, il rischio complessivo di un'ulteriore diffusione è considerato basso a livello regionale e molto basso al livello nazionale ed internazionale.

Che cos’è il virus Chikungunya. Si tratta di una malattia virale caratterizzata da forte febbre che si trasmette attraverso la puntura di zanzare infette. In particolare zanzare del genere Aedes come l'Aedes aegypti (la stessa che trasmette la febbre gialla e la dengue) ma anche Aedes albopictus, normalmente conosciuta come “zanzara tigre”.

Sintomi e rischi. Normalmente, dopo un periodo di incubazione di 3-12 giorni compaiono sintomi simili a quelli di un'influenza: febbre alta, brividi, cefalea, nausea, vomito e soprattutto dolori alle articolazioni che costringono i pazienti a limitare molto i propri movimenti. Solitamente il tutto si risolve nel giro di pochi giorni anche se i dolori articolari possono rimanere per mesi. Le complicanze più gravi, molto rari, possono essere di natura emorragica entro 3-5 giorni, e neurologica. In rarissimi casi la Chikungunya può essere mortale, più che altro in soggetti anziani con altre patologie di base.

Precedenti. L'Italia è un caso di scuola per la Chikungunya. Nel 2007, infatti, proprio nel nostro paese si verificò un'epidemia nella zona di Reggio Emilia con 17 casi autoctoni, i primi in Europa. Secondo il portale Epicentro dell'Iss: “Non ci sono evidenze che indichino di limitare scambi commerciali e viaggi nelle zone endemiche per Chikungunya (Asia e Africa ndr), considerando il numero limitato dei casi importati e la non severità del quadro clinico. Tuttavia categorie particolari come le donne in gravidanza e le persone con malattie croniche o scarse difese immunitarie dovrebbero chiedere consigli al proprio medico sull’opportunità di intraprendere un viaggio in questi paesi”.