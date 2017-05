Il mondo occidentale si è ormai piegato al salutisticamente corretto. Chi vive di grandi passioni – per gli zuccheri, per i fritti, per le sigarette, per il caffè e le sigarette, per la birra e i superalcolici – è costretto a farlo di nascosto, vergognandosi pure un po’, colpito dalle continue vessazioni portate da chi coltiva broccoli sul tetto del palazzo e rinchiude i fumatori – sempre meno, sempre più pentiti – in angoli bui e oscuri della società. I...

