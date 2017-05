L'Italia deve vaccinarsi contro la stregoneria grillina, ci dice Lorenzin

Roma. “Presenteremo entro questa settimana il decreto sui vaccini obbligatori”, dice. “E’ una questione urgentissima”, ripete. “Siamo al di sotto delle soglie di sicurezza. In alcune province italiane il livello di vaccinazione, per certe malattie, è sceso al 77 per cento. Abbiamo dati preoccupanti. C’è persino una recrudescenza di epatite, una malattia che avevamo quasi sconfitto grazie alla vaccinazione”. E a questo punto, Beatrice Lorenzin, il ministro della Salute, parla velocemente, intrecciando dati e parole come se lavorasse a...

