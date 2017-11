"La mia vita è stare alla finestra”, recita il titolo del libro (postumo) di Enzo Biagi, ma quel che resta del centrosinistra preferisce invece ritrovarsi su una Nuvola, basta che sia griffata Fuksas. Nel nuovo centro congressuale dell’Eur, Repubblica presenta il suo nuovo look “color greige”, come direbbe Giorgio Armani – e una App “che spiega i perché” e “cosa c’è da capire”, ma non funziona con il discorso dell’attivista turca per i diritti umani, Asli Erdogan, quindici minuti di speech in inglese con accento turco senza la traduzione simultanea. Ma sulla Nuvola, nel weekend dell’Immacolata, si ritroveranno anche i ministri Minniti, Fedeli e Franceschini, i presidenti Grasso e Boldrini, persino Prodi e Veltroni, tutti insieme per la sedicesima edizione di “Più Libri Più Liberi”, la fiera della piccola e media editoria. Ancora carta, ma al plurale, è quella scelta per la mostra commemorativa di Antonietta Rapaël, moglie di Mario Mafai e madre di Miriam, inaugurata ieri sera con un vernissage sobrio ed elegante come era lei. Il risotto alla zucca più buono lo mangiamo a casa di Eliana Miglio, dove a trionfare è l’amore, tra coppie consolidate – la pr Patrizia Biancamano e Luca Berretta, architetto e autore de “Il Signor Olè” – e nuove – Luigi Coldagelli, capo ufficio stampa Rai, e l’attrice Elisabetta Pellini, a dicembre sposi. Molti romani li ritroviamo anche a Milano per “Book City”, ma li evitiamo: meglio parlare con l’antropologo ed etnologo francese Marc Augé – che ci ricorda che Internet ci ha reso più soli – o bere un caffè a casa di Bice Biagi con la sorella Carla. “Un’occhiata di papà ti riduceva in ghiacciolo o in un mucchietto di polvere, a seconda che i suoi occhi ti volessero gelare o incenerire”, ci dicono. “Se fosse vivo oggi – ci spiegano – non gli sarebbero piaciuti i cinque stelle, perché non si capisce cosa sono. Un po’ di destra e un po’ di sinistra, un pizzico di qua e un pizzico di là”.