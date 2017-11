Reporter aggredito. La solidarietà non basta

Daniele Piervincenzi, giornalista di Nemo, la trasmissione di Rai 2, stava intervistando Roberto Spada, membro della nota famiglia criminale di Ostia, sull’appoggio che quest’ultimo ha dato a Luca Marsella, candidato di CasaPound alle elezioni per il X municipio. Infastidito dalle domande, non sapendo cosa rispondere, Spada ha colpito il giornalista con una violentissima e improvvisa testata, rompendogli il setto nasale. Poi lo ha inseguito, insultandolo e colpendo ripetutamente con un bastone, lui e il film-maker Edoardo Anselmi, cui in ospedale è stato diagnosticato un trauma cranico. Solidarietà via agenzie di stampa e social network è stata manifestata ai due giornalisti da tutte le forze politiche, anche dal M5s e dal sindaco Virginia Raggi. Restano da dire forse solo due cose su questo fatto intollerabile. La prima è che con la solidarietà dovrebbe arrivare anche la polizia. La seconda è che alcuni degli esponenti politici che ieri hanno twittato il loro rammarico sono gli stessi che assecondano un clima di disprezzo e di violenza verbale nei confronti di una categoria la cui libertà, anche d’essere faziosi, nei paesi normali e democratici è rispettata. Senza discussioni.