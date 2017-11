Roma. Fra piazza Gasparri e Nuova Ostia, una campagna elettorale così quei “bravi ragazzi” di CasaPound non l’avevano mai fatta. Fra un sit-in contro gli sfratti, i blitz in spiaggia per cacciare gli ambulanti abusivi e quelli in strada per impedire i mercatini dei rom, i fascisti del terzo millennio hanno segnato in rosso la data di domenica quando si voterà per il X municipio di Roma, sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2015 nel pieno dell’inchiesta “Mondo di Mezzo” e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.