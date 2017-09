Colomban vola via

Era arrivato nel settembre del 2016 come Re Taumaturgo dei mali di Roma, Massimo Colomban, l’assessore dimissionario che ieri ha presentato con il sindaco Virginia Raggi il piano di riordino delle Partecipate vistato da Beppe Grillo. Era arrivato dal nord, con la nomea di imprenditore-Mister-Wolf-risolvo-problemi per l’inesperta Raggi, alle prese con i guai di Atac e Ama. Parlava riferendosi come esempio a Sergio Marchionne, Colomban, auspicando codici etici e rinascita nell’amministrazione capitolina. “Per cambiare Roma ci vuole molto tempo”, diceva....

