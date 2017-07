"Urge un disegno per Roma, altrimenti c'è solo la paralisi"

"La cultura del sospetto non può essere alibi per il non fare”, dice Nicolò Rebecchini, nuovo presidente dell’Acer, l’associazione dei costruttori romani. Rebecchini ha letto l’intervista del presidente dell’Anac Raffaele Cantone a questo giornale, intervista in cui Cantone dice che “contro la corruzione ci vuole meno burocrazia, non più demagogia”. E non soltanto è d’accordo con Cantone, Rebecchini, ma pensa che sia diventata “alibi” anche l’abitudine a considerare Roma “banco di prova” per la politica. E, in giorni in cui...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.