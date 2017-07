Perché è pericoloso il piano di modifica della viabilità di Monti

Ieri sera in tanti siamo stati in piazza Piazza Madonna dei Monti per un sit-in di protesta contro lo scellerato e pericoloso piano di modifica della viabilità, previsto Comune, per il quartiere. Sotto la falsa veste di “isola ambientale” da un lato si vuole favorire l’occupazione di suolo pubblico e la “trasteverizzazione” del rione, mentre contemporaneamente si produce un appesantimento del traffico nelle strade limitrofe a questa cosiddetta “isola ambientale”.

Si prevede di pedonalizzare metà di via Urbana, e rendere l’altra metà a doppio senso. Così come via Leonina. Saranno pedonalizzate interamente via Madonna dei Monti, via del Pozzuolo e via dei Neofiti. Il traffico si sposterà così, e pesantemente, su via dei Serpenti, Via Panisperna e Salita del Grillo. Proprio mentre, allo stesso tempo, verranno ristrette le carreggiate di via dei Serpenti e di via degli Anibaldi. Che diventeranno un imbuto. Tutto questo progetto è un costoso errore da 600 mila euro che consegnerà il rione al degrado, alla movida, e a un traffico automobilistico sballato.