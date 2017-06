Pd batti un colpo

C’è Virginia Raggi che, come vuole Beppe Grillo, “ci mette la faccia”. Ma c’è un altro tema su cui l’opposizione potrebbe fare davvero opposizione, specie a pochi giorni dal congresso del Pd locale (inizia il 25 giugno): l’Atac. Tantopiù che, sull’Atac, è già in corso da tempo un’iniziativa politica – di Radicali Italiani e Radicali Roma – che, se portata avanti con l’appoggio per esempio del Pd, potrebbe mettere molto in difficoltà i Cinque Stelle, paladini dell’iniziativa dal basso: è...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.