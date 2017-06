Estate romana, contributi a pioggia al primo che passa e pasticci amministrativi

Se “una foresta che cresce non fa rumore” (copyright Virginia Raggi), l’estate romana che salta qualche rumorino lo farà di certo. Se nel 1977 Renato Nicolini varava con pochi soldi e un mix di azzardo e fantasia, una manifestazione poi copiata in tutta Italia e persino in Francia da Jack Lang, oggi la filosofia pauperista della giunta a 5 stelle rinnova la sua capacità di paralisi totale anche sul piano culturale. Da un lato ha vinto il ricorso al Tar...

