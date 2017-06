Noto architetto e Senior curator per l’architettura al Maxxi di Roma, Pippo Ciorra parla al Foglio dell’estate romana targata Movimento cinque stelle e del progetto che lo stesso Maxxi ha messo in campo – da domani in mostra – per ricordare i quarant’anni dalla prima Estate romana, quella vera, quella bella, quella di Nicolini. “‘L’effimero in scena. Omaggio al Teatrino Scientifico dell’Estate Romana’ è una ricostruzione del Teatrino Scientifico progettato da Franco Purini e Laura Thermes nel 1979”, dice allora...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.