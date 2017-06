Ecco come Roberta Lombardi tesse la sua candidatura alla regione

Quando la vedono, vanno in brodo di giuggiole: “Grande Roberta!”, “Guarda che io sono un lombardiano della primissima”. E lei, d’altra parte, tra i grillini della Capitale si muove come una regina: sorridente e affabile con tutti, persino con un ex cronista, oggi puntiglioso militante, che le tira un pistolotto di mezz’ora sul “grave problema dei cervelli in fuga”. Comprensiva e materna, lei gli risponde: “Tranquillo, li leggo i tuoi messaggi”. Roberta Lombardi non è riuscita a fare il...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.