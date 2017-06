La notte "ambulante" del Consiglio comunale romano

C’è la battaglia sul commercio ambulante, con il Consiglio comunale riunito a notte fonda per discutere le nuove regole sul disordine bancarellaro (oggi è prevista l’approvazione). E c’è dunque il buio che, in questa storia, non è l’ultimo degli elementi. Il buio di una notte che scende a nascondere la discussione in quella che dovrebbe essere – perché così si è autopresentata – l’assemblea capitolina della trasparenza. Ed è il buio della notte dunque che vela la contraddizione di...

