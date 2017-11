Studenti incredibili e buone notizie dalla Campania

Non ci posso credere ma ci voglio credere alla dedica scritta da Giuseppe Montesano nella prima pagina di “Come diventare vivi. Un vademecum per lettori selvaggi ” (Bompiani): “Ai miei alunni del liceo Cartesio, quei cari nativi digitali che quando ho parlato con entusiasmo di e-book hanno detto «sì, occhei, ma per me un libro deve essere di carta», che sono arrivati la mattina esaltati per Il Maestro e Margherita, che si sono innamorati fino alle lacrime di Catullo, di Baudelaire, di Leopardi...”. Sarà vero? In una scuola che sembra (foto su internet) il capannone di un’azienda a cui le banche hanno chiuso i fidi? Sarà vero? A Giugliano in Campania, Terra dei Fuochi e di Gomorra? Che sia vero: in effetti Catullo è più necessario laggiù che a Sirmione e sì, un libro deve essere di carta.