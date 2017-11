Clarke Gayford dimostra il destino del maschio, sempre un passo indietro

Si ringrazi Clarke Gayford, il convivente della donna premier neozelandese, per avere raccontato al Guardian la propria emblematica vita domestica. In casa non ci sono bambini, in compenso c’è un gatto (anzi c’era perché è appena finito sotto una macchina, che peccato), e non ci sono mobili di proprietà, visto che il recente trasloco è stato fatto in taxi, e non esiste un patrimonio culinario, visto che la coppia predilige il cibo indiano. Un bell’uomo sorridente che non ha nulla da lasciare e nessuno a cui lasciare qualcosa: nonostante l’eccentrica collocazione geografica della Nuova Zelanda, un perfetto caso di Occidente. Si ringrazi Clarke Gayford che ci mostra il destino del maschio sempre un passo indietro, giammai accusabile di molestie, perfettamente a suo agio nella presente società spermicida: tranquillità ed estinzione.