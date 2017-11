San Tommaso proteggici da chi vuole abolire la pena di morte

San Tommaso, proteggi Donald Trump che per il coranista uzbeko responsabile della strage di Halloween ha invocato la pena di morte. Sul tema il presidente cristiano-presbiteriano la pensa come te, Doctor Angelicus. Nella “Somma teologica” hai attribuito al patibolo un triplo valore di retribuzione, di espiazione e infine di prevenzione, perché “la pena atterrisce più di quanto non attragga l’esempio della colpa”. Purtroppo, San Tommaso, qui in Occidente la decadenza è tale che, perfino quando è in gioco la propria libertà, non soltanto non si accetta più il rischio di venire uccisi, non si accetta più nemmeno il rischio di uccidere. San Tommaso, proteggi Trump dagli abolizionisti e noi dalla sottomissione a cui sono destinati gli imbelli.