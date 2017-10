Cari politici conservatori distribuite test d'ovulazione e pillole blu

Mi tengo i buoni propositi e i ben protesi nervi di Sebastian Kurz, essendo la politica l’arte del meno peggio, ma prego per vedere un giorno politici conservatori che distribuiscano, anziché preservativi come ha fatto l’austriaco in una passata campagna elettorale, pillole blu e test di ovulazione: Maometto riempie un vuoto non solo religioso, anche demografico. Più poeticamente sogno distribuzioni del vino lodato dal conte austro-triestino Cergoly, “torchià a Vipacco / con l’alcol / sui 14 scalini / un facitor de fioi / un tonico d’amor / o méntula felice / el ‘Kindermacher’”. Ascoltando in sottofondo il più pertinente dei valzer viennesi: “Wein, Weib und Gesang!” (“Vino, donne e canto!”).